Минобороны сообщило об уничтожении 81 БПЛА за прошедшую ночь

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, всего был перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотник самолетного типа.

Отмечается, что силы ПВО отработали в пяти регионах России — над Воронежской областью нейтрализовано 26 аппаратов, над Белгородской областью — 25. Еще 12 беспилотников сбито в небе над Ростовской областью. Над Курской областью силы ПВО уничтожили 11 летательных аппаратов. Над Волгоградской областью перехвачено семь целей.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Системы противовоздушной обороны отработали в штатном режиме.

