Три ребенка погибли во время пожара в Алтайском крае

В поселке вспыхнул частный жилой дом. Возгорание привело к смерти троих несовершеннолетних. Об этом сообщили представители министерства по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в поселке Благовещенка, где загорелся частный дом. Прибывшие на место инцидента пожарные успели спасти хозяйку дома. Они потушили возгорание. Пламя успело охватить всего 9 квадратных метров площади, серьезно повредив потолочное перекрытие.

«К сожалению, без признаков жизни обнаружены дети: 2011, 2016 и 2018 года рождения», - заявили в МЧС.

Сейчас устанавливаются причины, по которым произошла эта трагедия. Предварительно, пожар вспыхнул из-за неисправности печи отопления. Семья, в которой проживали дети, считалась благополучной, она нигде не состояла на учете.

Ранее сообщалось, что при пожаре в подмосковном Сапроново пострадал один человек. Там загорелся только еще строящийся дом-многоэтажка. На последнем этаже здания вспыхнул утеплитель.