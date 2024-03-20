Один человек пострадал при пожаре в строящемся доме в подмосковной деревне Сапроново

Пожарные потушили возгорание в строящейся многоэтажке в Ленинском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, недостроенный дом в жилом комплексе в деревне Сапроново загорелся сегодня около одиннадцати часов утра. Спустя чуть больше часа огонь был ликвидирован.

Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров. Очаг находился на последнем этаже. Горел утеплитель.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники, уточнили в областном главке МЧС. В результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковном Щелково погибла 88-летняя женщина.