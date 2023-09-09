Три украинских орудия удалось уничтожить за прошедшие сутки в Херсонской области

О результатах противостояния рассказали представители региональных экстренных служб, их слова привело ТАСС. На Херсонском направлении было ликвидировано две гаубицы М777 американского производства. На Каховском направлении под огонь попало украинское орудие Д-30. Неприятельские артиллерийские расчеты получили ранения либо погибли.

На Херсонском направлении, вдобавок к этому, был ликвидирован минометный расчет неприятеля. А на островах Днепра под удар попали позиции ВСУ, которые также были уничтожены.