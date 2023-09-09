Три украинских орудия удалось уничтожить за прошедшие сутки в Херсонской области
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Артиллеристы группировки «Днепр» на протяжении истекшего дня вели активную контрбатарейную борьбу. Они добились заметных успехов.
О результатах противостояния рассказали представители региональных экстренных служб, их слова привело ТАСС. На Херсонском направлении было ликвидировано две гаубицы М777 американского производства. На Каховском направлении под огонь попало украинское орудие Д-30. Неприятельские артиллерийские расчеты получили ранения либо погибли.
На Херсонском направлении, вдобавок к этому, был ликвидирован минометный расчет неприятеля. А на островах Днепра под удар попали позиции ВСУ, которые также были уничтожены.