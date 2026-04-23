«Тряслись окна». Раскрыты детали ночной атаки на Кстово

В городе Кстово (Нижегородская область) прогремело несколько сильных взрывов. Согласно предварительной информации, российские средства противовоздушной обороны ведут борьбу с беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что примерно в 03:15 они услышали несколько громких хлопков. От звуковых волн «тряслись окна» в квартирах. Источник звуков находился в южной части населенного пункта. На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Из-за присутствия в воздушном пространстве украинских дронов в аэропорту Нижнего Новгорода временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

