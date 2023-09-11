Трое детей в Саратовской области остались дома одни и погибли от пожара

Правоохранители сейчас изучают все обстоятельства трагедии, которая произошла прошедшей ночью в поселке Дергачи.

В ночь на 11 сентября пожарные выехали на вызов на улицу Льва Толстого. Там горела квартира, расположенная в двухэтажке, на втором этаже здания. В ходе ликвидации возгорания они обнаружили тела трех детей, которые были в помещении одни. Одному из них было 8 лет, второму 6, а третьему всего два года.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в квартире дома поселка Дергачи», - сообщили журналистам ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

Уже выяснено, что пламя охватило 32 квадратных метра жилой площади. Правоохранителям предстоит дать оценку действиям тех, кто оставил детей одних дома.