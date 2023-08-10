Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Эта история произошла в районе населенных пунктов Заводовка и Великая Лепетиха. О ней рассказали РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Восьмого августа около 23 часов переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ», - рассказали журналистам.

При украинцах были автоматы с боекомплектом, а также ручной противотанковый гранатомет и заряды к нему. После попадания в плен бойцы ВСУ рассказали о том, где дислоцируются их части, кто выступает в качестве командиров и так далее.