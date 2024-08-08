Троих иностранцев, подозреваемых в похищении человека, разбое и вымогательстве, задержали в Одинцово

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Одинцово троих уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 30 до 35 лет, которых подозревают в разбойном нападении, вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Один из злоумышленников, выдавая себя за девушку, познакомился с 26-летним мужчиной и назначил ему встречу у одного из домов на Вокзальной улице. Прибыв на место, к гражданину подошли трое неизвестных, насильно посадили его в автомобиль, где начали избивать. После этого правонарушители отвезли мужчину в автосервис, расположенный на ул. Южной.

Там они продолжили применять физическую силу, а также, угрожая пистолетом и отверткой, похитили мобильные телефоны, паспорт и более 30 тысяч рублей. Затем за нераспространение сведений, порочащих похищенного, они потребовали передать еще 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по адресам проживания в Одинцово задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. При обыске их квартиры изъяты отвертка и пневматический пистолет, используемые при совершении преступления, а также паспорт и мобильный телефон потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162, 163 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.