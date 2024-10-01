ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с «Хезболлах» на южной территории Ливана

Военнослужащие Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) ведут ожесточенные бои с членами шиитского движения «Хезболлах» на южной территории Ливана, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети.

Он отметил, что на юге Ливана проходят активные столкновения, в ходе которых бойцы «Хезболлах» используют гражданское население и городскую инфраструктуру в качестве щита для ведения атак.

ЦАХАЛ также призвал граждан избегать передвижений на автомобилях из северной части реки Литани в южные районы в интересах их личной безопасности, предупреждение будет действовать до получения нового указания.

Ливанская армия опровергла слухи о якобы выводе своих подразделений от южной границы страны, где израильские силы осуществляют воздушные удары.

Ранее сообщалось, что армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.