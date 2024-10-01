Армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Израильские воинские подразделения, которые последние несколько дней концентрировались на севере страны у границы с Ливаном, приступили к проведению ограниченной по масштабам наземной операции на юге соседнего государства. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, мишенями являются исключительно вооруженные формирования и объекты шиитской радикальной организации «Хезболлах».

Отмечается, согласно данным израильской разведки, указанные цели представляют непосредственную угрозу для населенных пунктов на севере Израиля и расположены в приграничных поселках на юге Ливана.

«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры «Хезболлах» в Южном Ливане», — приводится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили о начале наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Военные въехали на территорию страны-соседки на бронетехнике. На юге Ливана активизировались саперы: они заняли позиции у границы. Агентство Reuters отметило, что ливанские войска сдвинулись вглубь, примерно на пять километров к северу от границы.

СМИ называют начавшуюся наземную операцию ЦАХАЛ третьей ливанской войной. Сообщают, что израильская бронетехника заехала на территорию Ливана в районе Метулы. В планах армии Израиля также создание 20-километровой буферной зоны на границе.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, чем обернется военная интервенция Израиля в Ливан.