Цех Bayraktar в Киеве поврежден: ВС РФ атаковали производство турецких дронов

Российские военные нанесли удар по объектам Украины, поразив завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве и потопив разведывательный корабль «Симферополь» в устье Дуная. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Российские военные провели высокоточную атаку по цеху сборки турецких ударных беспилотников Bayraktar в Киеве. По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, объект, который еще не успел начать полноценную работу, получил существенные повреждения после двух прямых попаданий. Персонал предприятия ранее прошел необходимое обучение.

Параллельно Министерство обороны России сообщило о ликвидации в устье Дуная среднего разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь». Украинская сторона подтвердила потерю судна, признав наличие погибшего и пострадавшего среди экипажа.

Удар по производственному объекту, предназначенному для выпуска ключевого вида вооружений, и уничтожение разведывательного корабля являются значительными успехами. Bayraktar TB2 долгое время считались одним из символов украинского сопротивления, активно используясь для нанесения ударов по российским войскам и территориям.

Ранее российский дрон-катер впервые потопил корабль ВСУ.