Центр отбора, расположенный в подмосковной Балашихе, продолжает прием добровольцев

В подмосковной Балашихе продолжает работу центр отбора на военную службу по контракту, где добровольцы могут оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Как отмечал ранее член Общественной палаты Подмосковья, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов, благодаря работе данного пункта отбора военнослужащие могут без лишних хлопот разобраться со всеми важными семейными и рабочими делами.

Заключить контракт на службу могут граждане старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы

Добровольцы, заключивший контракт, могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.