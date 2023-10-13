Центр в Балашихе дал возможность контрактникам оперативно решать вопросы, связанные с работой и семьей

Благодаря работе пункта отбора на военную службу по контракту, который открылся в конце апреля в Балашихе, военнослужащие могут без лишних хлопот разобраться со всеми важными семейными и рабочими делами.

Именно так описал данный центр член Общественной палаты Московской области, руководитель штаба Регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Подмосковье Валерий Анисимов.

Здесь можно пройти обследование у психологов и медиков, получить базовую военную подготовку, обратиться к юристу или, например, нотариусу.

«Со многими, кто уже пошел служить по контракту, мы общались, и были сложности с оформлением, подготовкой документов», — отметил Анисимов.

Большое значение имеет и возможность проконсультироваться с юристами или, например, сотрудниками банков.

«Конечно, человек, который в ходе СВО освобождает территорию от нацистов, не должен беспокоиться о том, как живет его семья, какие проблемы могут возникнуть в его отсутствие. То же самое касается работы или бизнеса, который человек оставляет», — добавил представитель ОПМО.

Эксперт подчеркнул, что с открытием центра в Балашихе появилась удобная отлаженная система. Новый механизм помогает не только военнослужащим и их близким, но и людям, которые еще не определились и только обдумывают решение заключения контракта на военную службу.

Напомним, что заключивший контракт может рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.