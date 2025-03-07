Циклон оставил без света более 83 тыс. домов в Австралии

Свыше 83 тыс. домов на австралийской территории оказались отрезаны от линий электропередач из-за сильных шквалов и ливней, которые принес с собой циклон. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление энергетической компании Essential Energy, которая занимается электросетями на востоке этого континента. Та утверждает, что порядка 40 тыс. домохозяйств в штате Квисленд оказались обесточены из-за непогоды, такая же участь чуть позже постигла более 43 тыс. домов и предприятий в штате Новый Южный Уэльс.

«Работа ремонтных бригад была остановлена ночью из-за сильного ухудшения погодных условий, вызванного приближением циклона», — указали энергетики.

Метеорологи в свою очередь говорят, что циклон «Альфред» только подошел к австралийским берегам, поэтому буйство стихии еще впереди. Сейчас ветер достиг скорости 33 м/с, но он усилится еще на треть. Этот ураганный ветер принесет с собой ливни и шторм, которые станут причиной повреждения ряда зданий.

Ранее сообщалось, что семейной паре из Австралии пришлось лететь рядом с телом умершей женщины. Пассажирка скончалась прямо во время полета. Ей стало плохо, и спасти ее не удалось. Тело погибшей укрыли одеялом и положили рядом с пассажирами, причем совершенно не поинтересовались, устраивает ли их данное соседство.