Супругов в Австралии заставили лететь рядом с телом умершей женщины

Митчелл Ринг и Дженнифер Колин, супруги из Австралии, столкнулись с неприятной ситуацией во время полета из Мельбурна в Доху. Они оказались вынуждены сидеть рядом с телом женщины, которая скончалась на борту самолета. Об этом передает австралийский новостной портал Nine.com.au.

Сразу после взлета самолета у супругов возникли проблемы. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо и потеряла сознание в проходе, когда шла в туалет. Экипаж самолета оказал ей первую помощь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось.

Команда приняла решение продолжить полет в пункт назначения. Тело погибшей укрыли одеялом и положили рядом с пассажирами. Причем совершенно не поинтересовались, устраивает ли их данное соседство.

Пара выразила недовольство тем, что им не предоставили возможность занять другие места. В результате им пришлось провести несколько жутких часов в тесном пространстве с укутанным в одеяло трупом.

Ранее сообщалось, что пилот «Турецких авиалиний» умер во время полета из Сиэтла в Стамбул.