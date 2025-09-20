Пожар в пятизвездочном отеле: что произошло на самом деле в Белеке
На турецком курорте Белек вспыхнул сильный лесной пожар
На популярном турецком курорте Белек в провинции Анталья произошел масштабный лесной пожар. По информации портала AntalyaHakkında, в целях безопасности была организована экстренная эвакуация отдыхающих из отелей.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), возгорание началось к западу от Кадрие. Огонь быстро распространился в сторону курортной зоны и к позднему вечеру достиг территории одного из пятизвездочных отелей. Пламя повредило бар и некоторые хозяйственные постройки, однако основное здание отеля не затронуто.
На данный момент все очаги возгорания локализованы и ликвидированы. Туристы, временно покинувшие номера, уже вернулись назад. По предварительным сведениям, пострадавших среди российских граждан нет.
