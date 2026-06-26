Три героя на фасаде: в Чехове открыли мурал в память о погибших военнослужащих

В Чехове на фасаде десятиэтажного дома по улице Московской появился масштабный мурал с портретами троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, пишет REGIONS . Героями монументального полотна стали Игорь Нестеров, Антон Ситников и Алексей Гуляев. Работа известного в округе художника Ильи Демченко и его напарника Артема Базарнова заняла семь дней, а высота изображения достигла 30 метров.

Ко Дню ветеранов боевых действий в Чехове появилась новая точка притяжения — на фасаде дома № 73 по Московской улице теперь возвышаются три портрета. Их авторы — художник Илья Демченко, который уже не раз преображал городские стены, и его коллега Артем Базарнов. За семь дней они создали полотно высотой с десятиэтажку и шириной 12 метров, посвященное землякам, отдавшим жизнь за Родину.

Каждый из героев — личность легендарная. Игорь Нестеров, старший сержант, участник четырех командировок в горячие точки, пулеметчик разведгруппы. Он прошел через ранения, но всегда возвращался в строй. Погиб 14 июля 2025 года при выполнении боевого задания. Указом Президента ему посмертно присвоено звание Героя России.

Антон Ситников стал первым потерянным бойцом из Чеховского округа в ходе СВО. Молодой лейтенант, командир взвода тяжелых огнеметных систем, выпускник Военной академии, он погиб в ночь на 6 марта 2022 года под Изюмом. Наводя оружие в последний момент, он спас товарищей. Посмертно награжден орденом Мужества. В гимназии № 7, где он учился, установлена мемориальная доска.

Алексей Гуляев — ветеран второй Чеченской, старший лейтенант, опытный воин, который в трудный час вернулся в строй, чтобы передавать знания и защищать страну. Погиб 10 мая 2025 года во время секретной операции. Также посмертно удостоен ордена Мужества.

Художники признаются: работа была сложной не столько из-за объема, сколько из-за погоды и оптических иллюзий на высоте. Сильный ветер, дожди, постоянная игра с цветом — то, что кажется темным у стены, с земли выглядит светлым. Пришлось импровизировать с колеровкой на ходу и доверять собственному глазу. В итоге результат превзошел ожидания — мурал получился реалистичным и живым, а жители города уже отметили, что изображение «дышит» и трогает до глубины души.

Для Ильи Демченко этот проект стал рекордным: за столь короткое время три портрета на одном фасаде — такого в его практике еще не было. Ранее его кисти принадлежат муралы с Чеховым, Гагариным, врачам и «Знамени Победы». Но эта работа — особая. Она не просто украшает город, она напоминает о тех, чьи имена теперь навсегда вписаны в его историю.