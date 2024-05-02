Турция не станет передавать комплексы С-400 Украине

В четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о решении Анкары не передавать свои системы ПВО С-400 ни одной стране, включая Украину.

В интервью телеканалу CNN Türk он подчеркнул: Это заявление Гюлера пришло в ответ на вопрос о возможной просьбе передачи ЗРК Украине. В интервью телеканалу CNN Türk он подчеркнул:

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400».

Это заявление Гюлера прозвучало в рамках ответа на вопрос о возможной просьбе передачи ЗРК Украине.

Стоит отметить, что несколько лет назад между Россией и Турцией был заключен контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на сложную реакцию и протесты со стороны США. Этот контракт стал предметом ожесточенных дискуссий и споров в международном сообществе и стало причиной обостренных отношений между властями США и Турции.

Решение Турции оставить за собой управление и использование данных систем С-400 подчеркивает стратегическую независимость страны в области обороны и ее нежелание вступать в международные конфликты или становиться объектом политических манипуляций.