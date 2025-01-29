У берегов Финляндии обнаружили неизвестное белое вещество

По информации спасательных служб, уведомление об обнаружении вещества поступило в минувшее воскресенье. Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию и вскоре нашли еще одну группу неизвестных отложений в районе Ханко.

Предварительная оценка специалистов указывает на то, что найденное вещество является умеренно вредным, однако оно не представляет непосредственной угрозы для здоровья человека. Тем не менее в целях предосторожности спасатели рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения затронутых районов.

Эксперты рассматривают различные гипотезы относительно происхождения вещества. Одна из версий указывает на то, что неизвестным отложением является парафин. Однако для окончательного заключения необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что Индию накрывает неизвестная болезнь, от которой уже умерли 17 человек.