У метро в Киеве взорвался автомобиль
Взрыв автомобиля произошел у метро «Олимпийская» в Киеве
Фото: [flickr.com]
В окрестностях станции метро «Олимпийская» в Киеве зафиксирован взрыв автомобиля, о чем сообщили местные новостные каналы. Информации о владельце поврежденного взрывом транспортного средства пока нет.
Судя по видеоматериалам с места происшествия, возгорание началось в моторном отсеке, что может указывать на заложенное взрывное устройство. На месте инцидента задержан мужчина, однако его причастность к подрыву автомобиля остается под вопросом.
Официальные комментарии от властей отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы. Сигнал воздушной тревоги в столице не звучал.
Не исключается возможность диверсии, направленной против представителя власти, учитывая недавний аналогичный случай в Днепропетровске, где был взорван автомобиль чиновника.
Ранее чиновник и его жена пострадали в результате взрыва авто в Днепре.