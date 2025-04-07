У метро в Киеве взорвался автомобиль

В окрестностях станции метро «Олимпийская» в Киеве зафиксирован взрыв автомобиля, о чем сообщили местные новостные каналы. Информации о владельце поврежденного взрывом транспортного средства пока нет.

Судя по видеоматериалам с места происшествия, возгорание началось в моторном отсеке, что может указывать на заложенное взрывное устройство. На месте инцидента задержан мужчина, однако его причастность к подрыву автомобиля остается под вопросом.

Официальные комментарии от властей отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы. Сигнал воздушной тревоги в столице не звучал.

Не исключается возможность диверсии, направленной против представителя власти, учитывая недавний аналогичный случай в Днепропетровске, где был взорван автомобиль чиновника.

Ранее чиновник и его жена пострадали в результате взрыва авто в Днепре.