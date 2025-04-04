Автомобиль чиновника взорвался в Днепре

В городе Днепре произошел взрыв автомобиля, принадлежащего одному из местных чиновников. По информации, опубликованной Национальной полицией Украины в социальных сетях, в результате инцидента чиновник и его супруга получили ранения.

Автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры, проводя необходимые следственные действия.

Согласно данным «РБК Украина», ссылающегося на собственные источники, пострадавшим является глава Левобережной районной администрации Днепра Юрий Федько.

Ранее сообщалось, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.