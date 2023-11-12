У жительницы столицы украли документы и драгоценности после присмотра за ее 36 кошками

Жительница столичного района Очаково-Матвеевское впала в диабетическую кому, а после возвращения сознания обнаружила, что из ее квартиры пропали документы и драгоценности. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что 58-летняя женщина подозревает в краже соседей и волонтеров, поскольку оставляла им ключи для присмотра за питомцами перед госпитализацией.

Добавляется, что она была доставлена в больницу с диабетом, потерей памяти и заражением крови в конце прошлого месяца. По ее просьбе соседи и волонтеры присматривали за 36 кошками и тремя собаками.

Поясняется, что в настоящее время полицейские проводят проверку и определяют сумму ущерба.