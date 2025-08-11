У журналистов в Лондоне украли съемочное оборудование

Во время подготовки репортажа о росте числа краж в Лондоне у команды телеканала Al Ekhbariya из Саудовской Аравии похитили аппаратуру. Информация об этом появилась в социальной сети X на странице телеканала.

Происшествие случилось 10 августа на Оксфорд-стрит, известной своей оживленной торговлей. На видеозаписи заметно, как случайный прохожий поднимает с земли вещи, принадлежащие телеканалу, и быстро удаляется.

По словам корреспондента Al Ekhbariya Мохамеда Альрави, иронично, что именно Оксфорд-стрит считается лидером по числу камер видеонаблюдения в городе. Журналист не сообщил, обратилась ли съемочная группа в правоохранительные органы в связи с кражей.

