Бездомный избил незнакомую женщину ради еды

В Мариинске Кемеровской области бездомный мужчина напал на местную жительницу, ударил ее и отобрал продукты. Как сообщает sibdepo.ru, агрессивного бомжа задержали.

В начале августа женщина возвращалась домой с покупками, когда к ней подошел незнакомец «уличного» вида. Не сказав ни слова, он ударил ее по голове, вырвал пакеты и убежал. Пострадавшая вызвала полицию.

Как отмечает онлайн-журнал, у подозреваемого не было ни шанса скрыться, ни даже возможности спрятать украденное: он успел съесть все до задержания.

Агрессором оказался 61-летний бродяга, он не пытался скрываться. На допросе он сразу признался в содеянном. Как объяснил бездомный, голод стал главной причиной преступления: у мужчины не было ни денег, ни жилья. Однако этот аргумент не убережет сибиряка от возможного срока. Обвиняемый в настоящее время находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина сжег бабушку, заподозрив ее в колдовстве.