Убийство для пропитания: в Приморье раскрыли мотив жестокого расстрела животного

В Уссурийске произошел шокирующий случай жестокого обращения с животными. По информации Telegram-каналов, неизвестный расстрелял собаку из пневматического оружия прямо на улице Казачьей, находясь внутри автомобиля.

После нескольких выстрелов злоумышленник забрал тело животного и скрылся с места происшествия. В правоохранительные органы с заявлением обратился хозяин убитой собаки.

Полицейским оперативно удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель села Воздвиженка. На допросе мужчина сделал шокирующее признание, заявив следователям, что совершил это преступление с целью последующего употребления мяса животного в пищу.