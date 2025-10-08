Убийство по найму? СК назвал приоритетную версию расправы над архитектором Супоницким

Основной причиной убийства архитектора Александра Супоницкого следствие считает разногласия, связанные с деньгами. Об этом проинформировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

В заявлении говорится, что следствие изучает все возможные мотивы преступления, но финансовый конфликт рассматривается как наиболее вероятный.

По информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, Константин Козырев, подозреваемый в убийстве Супоницкого, длительное время следил за жертвой, готовясь к совершению преступления. Для этих целей он арендовал жилье в том же доме, где проживал архитектор.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина лишил жизни Супоницкого, выстрелив в него на глазах у его дочери.

Сообщается, что 50-летний сосед подстерег 70-летнего архитектора в подъезде жилого комплекса «Царская столица», заставил Супоницкого встать на колени и произвел выстрел в затылок из карабина.

Свидетелем трагедии стала 10-летняя дочь погибшего. Далее убийца совершил поджог своей квартиры, расположенной на другом этаже этого же дома. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском задержали мужчину, убившего считавшуюся пропавшей девушку.