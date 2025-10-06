В Новосибирской области раскрыли убийство 19-летней девушки
Под Новосибирском задержали мужчину, убившего считавшуюся пропавшей девушку
Фото: [Медиасток.рф]
В Новосибирской области сотрудники следственных органов раскрыли жестокое убийство 19-летней девушки, которое изначально пытались представить как ее пропажу. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Согласно информации, полученной от ведомства, 4 октября неподалеку от города Тогучина было обнаружено тело погибшей с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, причиной трагедии стала ссора с 21-летним парнем, с которым она проживала, произошедшая 8 сентября.
В ходе конфликта молодой человек, вооружившись ножом, нанес девушке множественные ранения. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело под слоем веток и травы.
В настоящее время подозреваемый задержан. Вскоре будет принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.
