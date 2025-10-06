В Новосибирской области раскрыли убийство 19-летней девушки

В Новосибирской области сотрудники следственных органов раскрыли жестокое убийство 19-летней девушки, которое изначально пытались представить как ее пропажу. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно информации, полученной от ведомства, 4 октября неподалеку от города Тогучина было обнаружено тело погибшей с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, причиной трагедии стала ссора с 21-летним парнем, с которым она проживала, произошедшая 8 сентября.

В ходе конфликта молодой человек, вооружившись ножом, нанес девушке множественные ранения. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело под слоем веток и травы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Вскоре будет принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали российского миллиардера по подозрению в убийстве 20-летней давности.