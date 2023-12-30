Убийца Романа Легойды полностью признал свою вину

Роман Легойда взялся подвезти на автомобиле своего убийцу до магазина. После этого, по утверждению подозреваемого, между ним и погибшим завязалась схватка, поскольку тот не хотел отдавать грабителю деньги.

«Я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться», - утверждает он.

Его слова привели РИА Новости. Во время схватки Легойда попытался отобрать нож у преступника, и тогда тот убил своего противника. После этого он забрал с тела 100 тысяч рублей. Часть из этих средств правоохранители изъяли у злоумышленника на его съемной квартире.