Убийца Романа Легойды полностью признал свою вину
Фото: [© Сергей Венявский/РИА Новости]
25-летний злоумышленник сознался, что убил ножом 90-летнего пенсионера во время завязавшейся борьбы.
Роман Легойда взялся подвезти на автомобиле своего убийцу до магазина. После этого, по утверждению подозреваемого, между ним и погибшим завязалась схватка, поскольку тот не хотел отдавать грабителю деньги.
«Я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться», - утверждает он.
Его слова привели РИА Новости. Во время схватки Легойда попытался отобрать нож у преступника, и тогда тот убил своего противника. После этого он забрал с тела 100 тысяч рублей. Часть из этих средств правоохранители изъяли у злоумышленника на его съемной квартире.