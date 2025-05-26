Роман, служащий в первом специальном полку МВД ДНР, поделился с РИА Новости воспоминаниями о боях за Мариуполь в 2022 году. Он рассказал, что после освобождения одной из девятиэтажек от украинских сил в бывшем расположении противника были найдены натовские документы и замаскированная мина-ловушка: граната без чеки, спрятанная под бронежилетом.

По словам Романа, Мариуполь сегодня сильно преобразился: возведены новые жилые дома, школы, детские сады, возобновили работу магазины. Однако три года назад на улице Мамина-Сибиряка царила совсем другая атмосфера.

Он вспоминает, что в одной из многоэтажек закрепились украинские солдаты, в основном из состава запрещенного в РФ батальона «Азов»* и морской пехоты.

Роман рассказал, что после штурма девятиэтажки на самом верхнем этаже, в квартире, где базировались военнослужащие ВСУ, был обнаружен бронежилет с установленной под ним гранатой без кольца.

Противник рассчитывал, что российские бойцы попытаются сразу же примерить бронежилет. Помимо этого, были найдены документы НАТО на английском языке. Все найденные материалы были переданы командованию.

Когда группа Романа покидала здание, их обстреляли из соседней девятиэтажки, где были оборудованы огневые позиции противника. В настоящее время это здание уже снесено.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили три БПЛА на пути к Москве в ночь на 26 мая.

*Запрещенная в России террористическая организация.