Участников СВО освободили от уплаты госпошлины при восстановлении утерянных документов

В боевых условиях возникает множество случаев, при которых мобилизованный или доброволец может утратить свои документы, или они придут в негодность. Как правило, при восстановлении нужно заплатить пошлину за изготовление нового паспорта или водительского удостоверения. Об этом сообщили в интернет-издании in-voskresensk.ru .

Отмечается, что хоть суммы пошлин и не велики полторы — три тысячи рублей, но для меньшей волокиты государство готово идти защитникам Отечества на встречу.

«Это еще одно решение в поддержку участников специальной военной операции, которые сейчас в зоне боевых действий делают все, чтобы защитить нашу страну, обеспечить безопасность граждан», — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом наличие личных документов напрямую влияет на возможность получения различных мер поддержки бойцами и членами их семей.

Напоминаем, что заключить контракт на военную службу можно в областном центре отбора и подготовки добровольцев, который расположен в Балашихе. Бойцам будут сразу оказаны финансовые меры поддержки — однократная выплата в размере 600 тысяч рублей, и ежемесячное денежное довольствие. Также контрактникам и членам их семей положены иные социальные льготы.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.