Ученый из США смоделировал ядерный удар по шахтам с ракетами на американской территории

Затратив всего пару боеголовок, противник Соединенных Штатов может уничтожить около 300 миллионов человек.

Сотрудник Принстонского университета Себастьян Филипп написал статью для журнала Scientific American. В ней он описал модель удара по ядерным шахтам, которые находятся в центре Америки.

«Целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах», - указал он.

Всего одна или две атомные бомбы, которые взорвутся неподалеку от шахт, приведут к детонации ядерного арсенала. Возникнут огромный огненный шар и мощнейшая ударная волна. Их дополнят радиационные осадки, которые повлияют на жителей соседних штатов и даже Канады. Это все может привести к гибели трех сотен миллионов человек.