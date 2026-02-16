Удар в грудь: сахалинка зарезала собутыльника и отправилась в СИЗО

В сахалинском Корсакове 59-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, преступление произошло в ночь с 13 на 14 февраля.

По версии следствия, женщина распивала спиртные напитки со своим 53-летним знакомым в доме на улице Нагорной. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой сахалинка схватила нож и ударила оппонента в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.