Уголовное дело возбудили после избиения женщины уроженцем Армении в Химках

Уголовное дело возбудили в Химках после того, как уроженец Армении избил женщину в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В ведомстве рассказали, что в одной из гостиниц Химок иностранец причинил телесные повреждения гостье. Кроме того, мужчина агрессивно вел себя по отношению к сотрудникам отеля и росгвардейцам.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.