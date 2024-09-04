Уголовное дело возбудили после стрельбы в Химках

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в Химках. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле жилого дома на улице Некрасова в микрорайоне Сходня. В полицию поступило сообщение о том, что на улице происходит конфликт между двумя мужчинами.

В ходе разборок участники совершили несколько выстрелов — предположительно, из травматического оружия. После этого один из нарушителей скрылся на автомобиле. В результате происшествия оба получили травмы.

Одного из нарушителей установили. Им оказался житель Раменского 1985 года рождения. Мужчину уже допросили. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.