Уголовное дело возбудили против водителя, сбившего насмерть 83-летнюю женщину в Подмосковье
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В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП женщины 1941 года рождения.
Авария случилась накануне вечером на первом километре Льяловского шоссе в Солнечногорске. Там водитель легковушки наехал на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылся.
За рулем авто находился мужчин 2004 года рождения, у него нет водительских прав, рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Пострадавшая скончалась на месте аварии. Водителя задержали.