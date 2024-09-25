Уголовное дело возбудили против водителя, сбившего насмерть 83-летнюю женщину в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП женщины 1941 года рождения.

Авария случилась накануне вечером на первом километре Льяловского шоссе в Солнечногорске. Там водитель легковушки наехал на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылся.

За рулем авто находился мужчин 2004 года рождения, у него нет водительских прав, рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пострадавшая скончалась на месте аварии. Водителя задержали.