Уголовное дело возбудили против жителя Подмосковья, который зарезал собаку

Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что неизвестный мужчина нанес собаке удар острым предметом. Все произошло у жилого дома в поселке Икша. Впоследствии животное скончалось в ветклинике, рассказала начальник Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемый был оперативно установлен. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тело собаки направили на экспертизу.