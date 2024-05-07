Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели школьника под колесами электрички

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели тринадцатилетнего подростка под колесами электрички.

Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, ЧП случилось в минувшее воскресенье на станции «Ивантеевка-1».

Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По информации aif.ru, подросток переходил железнодорожные пути в наушниках, он не заметил приближение электрички, машинист которой подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение.