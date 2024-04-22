Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения тракториста на Героя России

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев мужчине в деревне Вырубово Ленинского округа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением в полицию обратился местный житель 1955 года рождения. Он рассказал, что его избил водитель трактора. Правонарушителем оказался житель столицы 2001 года рождения. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным СМИ, пострадавший является Героем России. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что следователи объявили в розыск двух мужчин по делу об убийстве предпринимателя в Балашихе.