Уголовное дело возбудили в Подольске после того, как девушку раздавило металлическим павильоном

Уголовное дело завели в Подольске после того, как из-за падения металлического павильона погибла девушка. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в четверг в промышленном парке Гривно. Сильным порывом ветра опрокинуло металлический павильон. Конструкция рухнула на девушку в возрасте двадцати двух лет и придавила ее. В результате жительница скончалась на месте.

В рамках расследования уголовного дела специалисты осмотрели место инцидента. В ближайшее время проведут судмедэкспертизу. По факту случившегося проверку проводит прокуратура.