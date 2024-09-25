Уголовное дело возбудили в Раменском из-за незаконной свалки

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной свалки в Раменском, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства и СМИ, несанкционированный мусорный полигон функционирует в селе Михайловская слобода. Местные жители постоянно жалуются на плохой воздух и загрязнение окружающей среды.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что свалка функционирует уже около пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.