Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту незаконной вырубки леса

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после незаконной рубки молодых лесных насаждений, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в Пушкино. Собственник участка вырубил лес у прибрежной полосы возле плотины реки Метелка. Разрешительных документов на рубку насаждений у мужчины не было.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья зарезала возлюбленного, который систематически избивал ее на почве ревности.