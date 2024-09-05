Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту незаконной вырубки леса
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после незаконной рубки молодых лесных насаждений, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Преступление произошло в Пушкино. Собственник участка вырубил лес у прибрежной полосы возле плотины реки Метелка. Разрешительных документов на рубку насаждений у мужчины не было.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья зарезала возлюбленного, который систематически избивал ее на почве ревности.