Уголовное дело завели на двоих мужчин, избивших супружескую пару в Люберцах

Уголовное дело по факту хулиганских действий завели на двоих мужчин, которые избили супружескую пару в Люберцах. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел 11 мая во дворе одного из жилых домов города, где находились двое мужчин. Граждане были пьяны и вели себя вызывающе, в связи с чем супружеская пара сделала им замечание.

В результате мужчины набросились на супругов и избили их, причинив телесные повреждения головы и различных частей тела.

Сейчас специалисты допрашивают участников конфликта. Также будут проведены необходимые экспертизы.