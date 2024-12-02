Уголовное дело завели на подростка, который избил сверстника и отобрал у него телефон в Ногинске

Уголовное дело возбудили после драки с участием несовершеннолетних в Ногинске, передает пресс-служба СК России в соцсетях. Инцидент произошел 30 ноября.

По данным ведомства, несовершеннолетний представитель цыганского этноса без причины вступил в конфликт с местным подростком. Злоумышленник применил к мальчику физическую силу, начал угрожать распылением газового баллончика и отобрал телефон.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант причастен к совершению другого преступления. Так, неделю назад он из-за малозначительного повода избил прохожего. По факту случившегося также возбудили уголовное дело. Оба дела соединили в одно производство.

Сейчас подросток задержан. Решается вопрос о его аресте.