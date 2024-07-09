Уголовное дело завели на велосипедиста, сбившего ребенка в Балашихе
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Уголовное дело завели на мужчину, который на велосипеде сбил малолетнего ребенка в Балашихе и скрылся. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел седьмого июля на территории парка «Пехорка». Мужчина следовал на велосипеде по территории парка и в какой-то момент потерял управление. В результате был совершен наезд на девочку в возрасте восьми лет.
Сбив ребенка, мужчина скрылся. Между тем, девочка получила травмы.
В настоящее время устанавливается личность нарушителя.