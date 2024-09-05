Уголовное дело завели на водителя грузовика, устроившего ДТП в Подольске

Уголовное дело завели на водителя грузовика, по вине которого произошла авария с пострадавшими детьми в Подольске. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел утром в четверг на трассе А-107. Водитель грузового авто столкнулся с легковушкой. В результате получили травмы женщина, находившаяся за рулем легковушки, а также ее три несовершеннолетних ребенка. Все были доставлены в медучреждение.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Подольска.