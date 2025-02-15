Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области

В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

Локально работают системы оповещения.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы.

Так, в ночь на 15 февраля ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали Волгоград. По словам местных жителей, в небе над городом прогремело не менее 15 взрывов. Минимум семь взрывов прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации.