Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области
Жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки дронов ВСУ
Фото: [flickr.com]
В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.
Локально работают системы оповещения.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы.
Так, в ночь на 15 февраля ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали Волгоград. По словам местных жителей, в небе над городом прогремело не менее 15 взрывов. Минимум семь взрывов прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации.