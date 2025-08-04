Уязвимость Сочи при атаке дронов ВСУ объяснили расслабленностью людей

Лица, ответственные за безопасность в Сочи, излишне расслабились, и за счет этого сам Сочи и его население стали уязвимыми при налетах украинских БПЛА. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин. Его точку зрения привел «Царьград».

Налет украинских беспилотников на Сочи в ночь на 3 августа выявил большую уязвимость города и его жителей. Эта уязвимость возникла из-за недостаточной работы лиц, ответственных за порядок. Шаландин подчеркнул, что люди узнали о воздушном ударе только после его начала, после того, как услышали сирены и взрывы. Вслед за этим возникла паника, люди стали прятаться на подземных парковках и переходах, а также в подвалах.

«То, что там, скорее всего, люди расслабились, — это да, это факт. Я это просто другим чем-то объяснить не могу», — указал эксперт.

По итогам атаки люди также стали совершать недопустимые вещи. Они снимали видео и выкладывали его в соцсети и мессенджеры. Шаландин добавил, что в Сочи необходимо навести порядок, обратив внимание на более строгую дисциплину.

Ранее сообщалось, что в Сочи были задержаны молодые женщины, которые сняли видео на фоне пожара на нефтебазе в Адлере. Они опубликовали видео под музыкальное сопровождение, на котором они запечатлены в процессе позирования на фоне пожара. В скором времени удалось установить их личности, и теперь девушкам предстоит дать объяснения по этому поводу.