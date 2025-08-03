В Сочи задержали зумеров за съемку «скандального видеоролика» на фоне пожара на нефтебазе в Адлере
В Сочи задержаны девушки, снявшие видео на фоне горящей в Адлере нефтебазы
Фото: [Женщина в наручниках/Медиасток.рф]
В городе Сочи были задержаны молодые женщины, которые сняли видео на фоне пожара на нефтебазе в Адлере. Об этом стало известно из сообщений местных средств массовой информации.
Ранее в управлении полиции города Сочи заявили о том, что полиция ведёт поиски отчаянных любителей «сенсационных видео».
По информации, полученной от представителей СМИ, Дарья, 21 года, и Карина, 19 лет, опубликовали видео под музыкальное сопровождение, на котором они запечатлены в процессе позирования на фоне пожара. В скором времени удалось установить их личности, и теперь девушкам предстоит дать объяснения по этому поводу.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлены две девушки, снимающие видео на фоне возгорания в г. Сочи. Полицией инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности девушек, их действиям будет дана правовая оценка», — проинформировали в сочинском управлении полиции.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за ливней произошло обрушение автомобильного моста.