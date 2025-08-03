В Сочи задержали зумеров за съемку «скандального видеоролика» на фоне пожара на нефтебазе в Адлере

В городе Сочи были задержаны молодые женщины, которые сняли видео на фоне пожара на нефтебазе в Адлере. Об этом стало известно из сообщений местных средств массовой информации.

Ранее в управлении полиции города Сочи заявили о том, что полиция ведёт поиски отчаянных любителей «сенсационных видео».

По информации, полученной от представителей СМИ, Дарья, 21 года, и Карина, 19 лет, опубликовали видео под музыкальное сопровождение, на котором они запечатлены в процессе позирования на фоне пожара. В скором времени удалось установить их личности, и теперь девушкам предстоит дать объяснения по этому поводу.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлены две девушки, снимающие видео на фоне возгорания в г. Сочи. Полицией инициировано проведение проверки, принимаются меры к установлению личности девушек, их действиям будет дана правовая оценка», — проинформировали в сочинском управлении полиции.

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