По информации, полученной из баз данных МВД и СБУ Украины, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина числятся в розыске на территории Украины, передает ТАСС.

По информации, Кравцов находится в розыскных списках СБУ с апреля 2025 года. Ему инкриминируют ряд статей, включая «оправдание агрессии России» и «покушение на территориальную целостность Украины».

Набиуллина объявлена в розыск МВД Украины с января 2023 года. Ей также вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины». Следует отметить, что Кравцов и Набиуллина внесены в перечень лиц, представленных на украинском экстремистском ресурсе «Миротворец».

Служба безопасности Украины систематически заочно выдвигает обвинения в адрес политиков, военных, деятелей культуры и представителей общественности из России. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский издает многочисленные указы о введении санкций против российских граждан и компаний, а также граждан других государств, обвиняемых украинской стороной в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Ранее Набиуллина сообщила, когда ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки.