Украина попросила у Евросоюза средства ПВО для защиты альтернативного зернового маршрута

Этот маршрут разработан на замену тому, который действовал при участии России. С точки зрения украинских властей, ЕС должен помочь им обеспечить безопасность прохождения судов по Черному морю.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на неформальном саммите для руководителей внешнеполитических служб Евросоюза. Он призвал ЕС помочь Украине в том, чтобы дать заработать новому черноморскому «зерновому коридору».

«Мы просим вас рассмотреть, как вы можете помочь обезопасить этот «зерновой коридор» на время, пока суда находятся в украинских водах», - заявил он.

Сразу после выхода из территориальных вод Украины суда будут попадать на территорию Румынии. Поэтому странам Евросоюза предлагается прикрыть суда с украинскими грузами от возможных российских атак с воздуха.